adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
134.00CHF
-3.95CHF
-2.86 %
12:10:02
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
11.09.2026 10:13:13
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Die Erwartungen an das zweite Halbjahr seien wenig überraschend eher zurückhaltend, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag. Entscheidend sei Disziplin im Großhandelsgeschäft, um den Boden für ein wohl gutes Jahr 2027 zu bereiten./rob/ag/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 17:50 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Outperform
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
200.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
142.00 €
|
Abst. Kursziel*:
40.85%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
142.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.65%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu adidas
|
12:26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich mittags fester (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX klettert am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: DAX liegt mittags im Plus (finanzen.ch)
|
09:29
|adidas Aktie News: Anleger greifen bei adidas am Freitagvormittag zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: DAX klettert zum Start (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Handel in Frankfurt: DAX fällt letztendlich (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 beendet den Handel im Minus (finanzen.ch)
|
10.09.26
|EQS-DD: adidas AG: Bjørn Gulden, buy (EQS Group)
Analysen zu adidas
|10:13
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|21.08.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:13
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|21.08.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:13
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|21.08.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|134.00
|-2.86%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:27
|
Warburg Research
Fraport Hold
|11:23
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Siemens Healthineers Hold
|11:23
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
QIAGEN Hold
|11:23
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Ottobock Hold
|11:22
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Carl Zeiss Meditec Hold
|10:44
|
JP Morgan Chase & Co.
Alstom Overweight
|10:25
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Novartis Hold