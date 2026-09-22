Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 schliesst im Plus

Schlussendlich ging der Euro STOXX 50 nahezu unverändert (plus 0.18 Prozent) bei 6’329.84 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5.343 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.176 Prozent auf 6’329.32 Punkte an der Kurstafel, nach 6’318.20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6’356.89 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’286.41 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 6’462.22 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’311.32 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 22.09.2025, bei 5’442.05 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8.20 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’376.81 Punkte.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 3.16 Prozent auf 60.13 EUR), adidas (+ 2.58 Prozent auf 146.85 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2.16 Prozent auf 58.62 EUR), Siemens Energy (+ 1.89 Prozent auf 145.86 EUR) und Bayer (+ 1.06 Prozent auf 49.55 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Allianz (-3.35 Prozent auf 430.20 EUR), Rheinmetall (-1.90 Prozent auf 991.40 EUR), Deutsche Bank (-1.66 Prozent auf 32.64 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.38 Prozent auf 501.80 EUR) und Eni (-1.03 Prozent auf 23.16 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 5’691’515 Aktien gehandelt. Mit 557.314 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.19 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch