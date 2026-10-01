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adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

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01.10.2026 11:13:48

adidas Buy

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas von 210 auf 205 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Druck in der Branche habe im dritten Quartal zugenommen, und die Jahresziele erschienen gar nicht nicht mehr so konservativ, sondern eher realistisch, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Aktie sei für die Anleger zuletzt ein frustrierendes Investment, was allerdings nicht an irgendwelchen Fehlern in Herzogenaurach liege./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: adidas Buy
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