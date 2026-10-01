adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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adidas Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas von 210 auf 205 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Druck in der Branche habe im dritten Quartal zugenommen, und die Jahresziele erschienen gar nicht nicht mehr so konservativ, sondern eher realistisch, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Aktie sei für die Anleger zuletzt ein frustrierendes Investment, was allerdings nicht an irgendwelchen Fehlern in Herzogenaurach liege./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Buy
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
205.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
143.20 €
|
Abst. Kursziel*:
43.16%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
143.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.96%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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