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Index-Bewegung 01.10.2026 09:28:20

Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart leichter

Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart leichter

Das macht der LUS-DAX am vierten Tag der Woche.

Deutsche Bank
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Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0.90 Prozent leichter bei 24’889.00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 24’889.00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’118.00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 01.09.2026, bei 25’833.00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 01.07.2026, bei 24’999.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24’225.00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1.31 Prozent aufwärts. 26’616.00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 3.31 Prozent auf 61.47 EUR), Continental (+ 2.00 Prozent auf 68.46 EUR), Siemens Energy (+ 1.21 Prozent auf 144.32 EUR), Scout24 (+ 0.60 Prozent auf 67.40 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0.51 Prozent auf 376.50 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil SAP SE (-1.76 Prozent auf 182.40 EUR), Commerzbank (-1.64 Prozent auf 39.65 EUR), Bayer (-1.50 Prozent auf 47.23 EUR), Deutsche Bank (-1.49 Prozent auf 31.39 EUR) und adidas (-1.41 Prozent auf 143.25 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Vonovia SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1’160’391 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 214.959 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.66 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.3197 18.06.2027 157965340
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Long 12.6395 5.67 159785388
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.8634 10.76 158841454
Short 10.7244 5.48 159536285
Short 18.8834 1.54 157049043
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