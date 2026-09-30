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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie mit einem Kursziel von 445 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das neue KI-Modell Gemini 4 Argon von Google sei in vielerlei Hinsicht führend und besonders kosteneffizient, schrieb Brent Thill in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Präsentation./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.