Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
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01.10.2026 13:18:30
Alphabet A (ex Google) Buy
Alphabet A
292.18 CHF 0.06%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie mit einem Kursziel von 445 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das neue KI-Modell Gemini 4 Argon von Google sei in vielerlei Hinsicht führend und besonders kosteneffizient, schrieb Brent Thill in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Präsentation./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Buy
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Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 445.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 344.08
|
Abst. Kursziel*:
29.33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 350.97
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.79%
|
Analyst Name::
Brent Thill
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse