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01.10.2026 13:18:02

Givaudan Hold

Givaudan
3392.15 CHF -0.16%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3030 Franken auf "Hold" belassen. Die Investorenveranstaltung im niederländischen Naarden habe einen "Vorgeschmack auf die Zukunft" gegeben, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch nach der Präsentation der Sparte Taste & Wellbeing mit Aromen und Lebensmittel-Inhaltsstoffen. Künftiges Branchenwachstum sei vielmehr abhängig von Funktionalität als von reiner Sensorik./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 15:54 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Hold
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
3’030.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
3’591.00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
3’392.15 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
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10:53 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
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