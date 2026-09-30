Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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Givaudan Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3030 Franken auf "Hold" belassen. Die Investorenveranstaltung im niederländischen Naarden habe einen "Vorgeschmack auf die Zukunft" gegeben, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch nach der Präsentation der Sparte Taste & Wellbeing mit Aromen und Lebensmittel-Inhaltsstoffen. Künftiges Branchenwachstum sei vielmehr abhängig von Funktionalität als von reiner Sensorik./ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Hold
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
3’030.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
3’591.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
3’392.15 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
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12:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
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|Givaudan Aktie News: Givaudan am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
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|Givaudan Aktie News: Givaudan tendiert am Nachmittag seitwärts (finanzen.ch)
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