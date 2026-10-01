DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in adidas von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit adidas-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 270.25 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.370 adidas-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 53.77 EUR, da sich der Wert einer adidas-Aktie am 30.09.2026 auf 145.30 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 46.23 Prozent.

Der adidas-Wert an der Börse wurde auf 24.64 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch