adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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01.10.2026 10:02:04
DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in adidas von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren adidas-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit adidas-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 270.25 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.370 adidas-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 53.77 EUR, da sich der Wert einer adidas-Aktie am 30.09.2026 auf 145.30 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 46.23 Prozent.
Der adidas-Wert an der Börse wurde auf 24.64 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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