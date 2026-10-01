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01.10.2026 12:29:00

adidas Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von adidas

adidas Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von adidas

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 143,40 EUR abwärts.

adidas
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Die adidas-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 143,40 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'031 Punkten steht. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 142,50 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 142,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 95'916 adidas-Aktien.

Am 22.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 196,40 EUR an. Mit einem Zuwachs von 36,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 129,95 EUR ab. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 10,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,57 EUR. Am 30.07.2026 äusserte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte adidas ein EPS von 2,07 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 6.74 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte adidas 5.95 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 10.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,32 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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