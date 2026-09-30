adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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30.09.2026 18:00:38
September 2026: Die Expertenmeinungen zur adidas-Aktie
Im letzten Monat wurde die adidas-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.
Die adidas-Aktie wurde im September 2026 von 8 Analysten analysiert.
8 Analysten empfehlen die adidas-Aktie mit Kaufen.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für adidas ein Kursziel von 209,00 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 63,70 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 145,30 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|245,00 EUR
|68,62
|30.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|187,00 EUR
|28,70
|29.09.2026
|DZ BANK
|-
|-
|25.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|230,00 EUR
|58,29
|25.09.2026
|RBC Capital Markets
|200,00 EUR
|37,65
|25.09.2026
|RBC Capital Markets
|200,00 EUR
|37,65
|22.09.2026
|DZ BANK
|-
|-
|18.09.2026
|RBC Capital Markets
|200,00 EUR
|37,65
|11.09.2026
|RBC Capital Markets
|200,00 EUR
|37,65
|09.09.2026
|Barclays Capital
|210,00 EUR
|44,53
|02.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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