September 2026: Die Expertenmeinungen zur adidas-Aktie

Die adidas-Aktie wurde im September 2026 von 8 Analysten analysiert.

8 Analysten empfehlen die adidas-Aktie mit Kaufen.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für adidas ein Kursziel von 209,00 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 63,70 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 145,30 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 245,00 EUR 68,62 30.09.2026 Jefferies & Company Inc. 187,00 EUR 28,70 29.09.2026 DZ BANK - - 25.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 230,00 EUR 58,29 25.09.2026 RBC Capital Markets 200,00 EUR 37,65 25.09.2026 RBC Capital Markets 200,00 EUR 37,65 22.09.2026 DZ BANK - - 18.09.2026 RBC Capital Markets 200,00 EUR 37,65 11.09.2026 RBC Capital Markets 200,00 EUR 37,65 09.09.2026 Barclays Capital 210,00 EUR 44,53 02.09.2026

Redaktion finanzen.ch