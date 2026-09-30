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Expertenprognosen 30.09.2026 18:00:38

September 2026: Die Expertenmeinungen zur adidas-Aktie

September 2026: Die Expertenmeinungen zur adidas-Aktie

Im letzten Monat wurde die adidas-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.

adidas
135.02 CHF -2.65%
Kaufen Verkaufen

Die adidas-Aktie wurde im September 2026 von 8 Analysten analysiert.

8 Analysten empfehlen die adidas-Aktie mit Kaufen.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für adidas ein Kursziel von 209,00 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 63,70 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 145,30 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research245,00 EUR68,6230.09.2026
Jefferies & Company Inc.187,00 EUR28,7029.09.2026
DZ BANK--25.09.2026
JP Morgan Chase & Co.230,00 EUR58,2925.09.2026
RBC Capital Markets200,00 EUR37,6525.09.2026
RBC Capital Markets200,00 EUR37,6522.09.2026
DZ BANK--18.09.2026
RBC Capital Markets200,00 EUR37,6511.09.2026
RBC Capital Markets200,00 EUR37,6509.09.2026
Barclays Capital210,00 EUR44,5302.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: testing / Shutterstock.com
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