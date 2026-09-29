adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
adidas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adidas von 205 auf 187 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Grzinic kappte seine Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee zum jüngsten Innovationstag der Herzogenauracher etwas und verwies auf das komplexe Umfeld. 2027 kämen eine Menge neuer Produkte von Adidas. Insgesamt sieht er eine gut geführte Marke, hohe Dynamik und eine attraktive Bewertung./rob/ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 23:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Buy
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
187.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
148.45 €
|
Abst. Kursziel*:
25.97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
147.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.95%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
|
09:29
|adidas Aktie News: adidas am Vormittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa: Zum Handelsstart Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
28.09.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
28.09.26
|adidas Aktie News: adidas tendiert am Montagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
28.09.26
|adidas Aktie News: adidas gibt am Mittag ab (finanzen.ch)
Analysen zu adidas
|25.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|138.45
|1.73%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:14
|
Jefferies & Company Inc.
Philips Hold
|10:09
|
Jefferies & Company Inc.
GSK Buy
|10:08
|
Jefferies & Company Inc.
adidas Buy
|10:07
|
Jefferies & Company Inc.
EssilorLuxottica Buy
|10:06
|
Jefferies & Company Inc.
EssilorLuxottica Buy
|09:41
|
Deutsche Bank AG
Vestas Wind Systems A-S Hold
|09:41
|
Deutsche Bank AG
Mercedes-Benz Group Buy