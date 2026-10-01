adidas-Analyse: Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Hold bewertet

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Hold" belassen. Investitionen seien das zentrale Thema gewesen, schrieb Nick Anderson am Donnerstag in seinem Resümee der Investorenveranstaltungen von Adidas, On Holding und Puma. Dabei habe On am meisten geglänzt. Die Neuerungen seien aber in Zeiten immer ähnlicherer technischer Funktionalitäten keine Garantie mehr für Wachstum. Die erfolgreiche Vermarktung der Innovationen gebe letztlich den Ausschlag. Diesbezüglich zeichneten sich vor allem Adidas und On aus. Puma stehe technologisch an der Spitze, dies werde aber noch nicht entsprechend gewürdigt.

Aktienauswertung: Die adidas-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 09:31 Uhr ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1.7 Prozent auf 142.80 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 33.05 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 35’704 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 13.9 Prozent zurück. Die Ergebnisse für Q3 2026 dürfte adidas am 29.10.2026 vorlegen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 15:42 / GMT

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