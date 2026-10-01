adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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01.10.2026 09:29:00
adidas Aktie News: adidas verbilligt sich am Vormittag
Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 143,05 EUR abwärts.
Die adidas-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 143,05 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'066 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 142,50 EUR aus. Bei 142,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26'362 adidas-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 196,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.10.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 27,16 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 129,95 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 9,16 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,57 EUR aus. Am 30.07.2026 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas 2,07 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 6.74 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 10.11.2027 werfen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 9,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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