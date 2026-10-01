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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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Aktie unter der Lupe 01.10.2026 14:07:44

Givaudan-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold

Givaudan-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold

Die Givaudan-Aktie wurde von Jefferies & Company Inc. einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Givaudan
3364.90 CHF -0.96%
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3030 Franken auf "Hold" belassen. Die Investorenveranstaltung im niederländischen Naarden habe einen "Vorgeschmack auf die Zukunft" gegeben, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch nach der Präsentation der Sparte Taste & Wellbeing mit Aromen und Lebensmittel-Inhaltsstoffen. Künftiges Branchenwachstum sei vielmehr abhängig von Funktionalität als von reiner Sensorik.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Givaudan-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Givaudan-Aktie zeigte sich um 13:51 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 3’409.00 CHF an der Tafel. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 11.12 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via SIX SX 2’267 Givaudan-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 kletterte das Papier um 11.4 Prozent. Experten erwarten, dass Givaudan am 22.01.2027 die Q4 2026-Bilanz vorlegt.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 15:54 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,IgorGolovniov / Shutterstock.com
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