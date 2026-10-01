Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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01.10.2026 09:28:20
DAX-Handel aktuell: DAX gibt zum Start des Donnerstagshandels nach
DAX-Handel am Donnerstagmorgen.
Am Donnerstag steht der DAX um 09:10 Uhr via XETRA 0.46 Prozent im Minus bei 25’083.36 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2.110 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0.560 Prozent auf 25’058.08 Punkte an der Kurstafel, nach 25’199.19 Punkten am Vortag.
Bei 25’045.78 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25’104.78 Punkten den höchsten Stand markierte.
DAX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche fiel der DAX bereits um 1.42 Prozent zurück. Der DAX wies vor einem Monat, am 01.09.2026, einen Stand von 25’970.11 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, stand der DAX bei 25’040.28 Punkten. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, bei 24’113.62 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.22 Prozent. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’863.81 Zählern.
Aufsteiger und Absteiger im DAX
Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 3.31 Prozent auf 61.47 EUR), Continental (+ 2.00 Prozent auf 68.46 EUR), Siemens Energy (+ 1.21 Prozent auf 144.32 EUR), Scout24 (+ 0.60 Prozent auf 67.40 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0.51 Prozent auf 376.50 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen SAP SE (-1.76 Prozent auf 182.40 EUR), Commerzbank (-1.64 Prozent auf 39.65 EUR), Bayer (-1.50 Prozent auf 47.23 EUR), Deutsche Bank (-1.49 Prozent auf 31.39 EUR) und adidas (-1.41 Prozent auf 143.25 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im DAX das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im DAX sticht die Vonovia SE-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1’160’391 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 214.959 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der DAX-Titel
Im DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Minus. Die Wall Street bewegt sich auf rotem Terrain. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.