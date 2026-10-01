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DAX aktuell 01.10.2026 09:28:20

DAX-Handel aktuell: DAX gibt zum Start des Donnerstagshandels nach

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DAX-Handel am Donnerstagmorgen.

Deutsche Bank
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Am Donnerstag steht der DAX um 09:10 Uhr via XETRA 0.46 Prozent im Minus bei 25’083.36 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2.110 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0.560 Prozent auf 25’058.08 Punkte an der Kurstafel, nach 25’199.19 Punkten am Vortag.

Bei 25’045.78 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25’104.78 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der DAX bereits um 1.42 Prozent zurück. Der DAX wies vor einem Monat, am 01.09.2026, einen Stand von 25’970.11 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, stand der DAX bei 25’040.28 Punkten. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, bei 24’113.62 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.22 Prozent. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’863.81 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 3.31 Prozent auf 61.47 EUR), Continental (+ 2.00 Prozent auf 68.46 EUR), Siemens Energy (+ 1.21 Prozent auf 144.32 EUR), Scout24 (+ 0.60 Prozent auf 67.40 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0.51 Prozent auf 376.50 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen SAP SE (-1.76 Prozent auf 182.40 EUR), Commerzbank (-1.64 Prozent auf 39.65 EUR), Bayer (-1.50 Prozent auf 47.23 EUR), Deutsche Bank (-1.49 Prozent auf 31.39 EUR) und adidas (-1.41 Prozent auf 143.25 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im DAX sticht die Vonovia SE-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1’160’391 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 214.959 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Im DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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Long 12’239.76 8.98 SX6B9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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