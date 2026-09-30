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Santander Aktie 817651 / ES0113900J37

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01.10.2026 13:21:00

Santander Outperform

Santander
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander von 13,50 auf 13,25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Benjamin Toms kappte seine Prognose für den bereinigten Vorsteuergewinn 2028 am Mittwoch leicht aufgrund geringerer Erwartungen an die Zinseinkünfte und höherer Restrukturierungskosten./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 14:20 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Outperform
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
13.25 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
12.10 € 		Abst. Kursziel*:
9.47%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
12.11 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.41%
Analyst Name::
Benjamin Toms 		KGV*:
-
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