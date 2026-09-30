Santander Aktie 817651 / ES0113900J37
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01.10.2026 13:21:00
Santander Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander von 13,50 auf 13,25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Benjamin Toms kappte seine Prognose für den bereinigten Vorsteuergewinn 2028 am Mittwoch leicht aufgrund geringerer Erwartungen an die Zinseinkünfte und höherer Restrukturierungskosten./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 14:20 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Outperform
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Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
13.25 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
12.10 €
|
Abst. Kursziel*:
9.47%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
12.11 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.41%
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Analyst Name::
Benjamin Toms
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse