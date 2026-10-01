Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX mittags schwächer

Der DAX fällt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.73 Prozent auf 25’015.41 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.110 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.560 Prozent auf 25’058.08 Punkte an der Kurstafel, nach 25’199.19 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 25’104.78 Punkte, das Tagestief hingegen 24’831.60 Zähler.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der DAX bereits um 1.68 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, wies der DAX einen Stand von 25’970.11 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25’040.28 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wies der DAX einen Stand von 24’113.62 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1.94 Prozent. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten registriert.

Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Heidelberg Materials (+ 2.68 Prozent auf 145.55 EUR), HOCHTIEF (+ 0.93 Prozent auf 391.00 EUR), Infineon (+ 0.87 Prozent auf 60.02 EUR), Continental (+ 0.72 Prozent auf 67.60 EUR) und Siemens (+ 0.31 Prozent auf 276.35 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Bayer (-2.88 Prozent auf 46.57 EUR), Zalando (-2.25 Prozent auf 22.19 EUR), Deutsche Bank (-2.04 Prozent auf 31.22 EUR), Vonovia SE (-1.85 Prozent auf 16.69 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.59 Prozent auf 494.40 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX ist die Vonovia SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’896’259 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 214.959 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch