adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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adidas Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas anlässlich der UBS Global Consumer & Retail Conference in New York mit einem Kursziel von 219 Euro auf "Buy" belassen. Im Mittelpunkt der Gespräche mit Investoren hätten die Chancen und Risiken im Zusammenhang mit den neuen mittelfristigen Zielen des Sportartikelkonzerns gestanden, schrieb Robert Krankowski am Sonntagabend. Er bekräftigte seinen Optimismus, dass die positive Dynamik länger aufrechtzuerhalten sei./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Buy
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
219.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
137.75 €
|
Abst. Kursziel*:
58.98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
138.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
58.12%
|
Analyst Name::
Robert Krankowski
|
KGV*:
-
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