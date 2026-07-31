adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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adidas Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Adidas auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 215 Euro je Aktie belassen. Der Kapitalmarkt habe einen Fehlpass gespielt, kommentierte Thomas Maul am Freitag den Kursrutsch nach den jüngsten Quartalszahlen. Er rät, die Kursschwäche zum Einstieg zu nutzen. Die Fußball-Weltmeisterschaft und eine starke Laufschuh-Nachfrage hätten im zweiten Quartal fu?r einen Wachstumsschub gesorgt. Die Marketingausgaben und die Betriebsgemeinkosten dürften sich bereits im dritten Quartal normalisieren. Zudem könnten Zollru?ckerstattungen von 250 bis 300 Millionen US-Dollar bevorstehen./rob/ajx/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Kaufen
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
158.90 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
158.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
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