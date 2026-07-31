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adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

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31.07.2026 19:47:40

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Die Bestürzung über das kostenbedingte Verfehlen des operativen Gewinnziels (Ebit) sei auf einer Zuversicht ausstrahlenden Telefonkonferenz vom Management nur teilweise gemildert worden, schrieb James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er glaubt aber an einen weiteren Abbau der Betriebskosten im weiteren Verlauf des Jahres 2026 und bestätigte seine Prognosen./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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