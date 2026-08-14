adidas Aktie News: adidas tendiert am Freitagmittag nordwärts

Das Papier von adidas legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 161,05 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'501 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die adidas-Aktie bei 161,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 159,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 71'787 adidas-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.10.2025 bei 196,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,95 Prozent. Bei 129,95 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 19,31 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,62 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,07 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,29 Prozent auf 6.74 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die adidas-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 10.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,41 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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