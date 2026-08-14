adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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14.08.2026 16:29:00
adidas Aktie News: Anleger schicken adidas am Freitagnachmittag auf rotes Terrain
Die Aktie von adidas gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 157,40 EUR abwärts.
Um 16:28 Uhr rutschte die adidas-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 157,40 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'435 Punkten steht. In der Spitze büsste die adidas-Aktie bis auf 157,40 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 159,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 167'545 adidas-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (196,40 EUR) erklomm das Papier am 22.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 24,78 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 21,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 2,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,62 EUR je adidas-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 30.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,02 EUR gegenüber 2,07 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent auf 6.74 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 10.11.2027 dürfte adidas die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,41 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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