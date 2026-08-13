DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem adidas-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der adidas-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 155.15 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die adidas-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 64.454 adidas-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’215.92 EUR, da sich der Wert eines adidas-Anteils am 12.08.2026 auf 158.50 EUR belief. Damit wäre die Investition um 2.16 Prozent gestiegen.

adidas war somit zuletzt am Markt 28.40 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch