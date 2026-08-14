Gewinne in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels stärker

Im DAX ging es im XETRA-Handel schlussendlich um 0.51 Prozent aufwärts auf 26’432.86 Punkte. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2.194 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.556 Prozent auf 26’445.99 Punkte an der Kurstafel, nach 26’299.74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26’541.34 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26’404.95 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0.275 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, wies der DAX einen Stand von 25’147.03 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, lag der DAX noch bei 24’456.26 Punkten. Der DAX stand vor einem Jahr, am 14.08.2025, bei 24’377.50 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7.72 Prozent. Bei 26’573.50 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21’863.81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 3.21 Prozent auf 1’202.00 EUR), SAP SE (+ 2.71 Prozent auf 180.14 EUR), Scout24 (+ 2.50 Prozent auf 78.00 EUR), BASF (+ 1.95 Prozent auf 51.15 EUR) und Hannover Rück (+ 1.69 Prozent auf 253.40 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil EON SE (-4.38 Prozent auf 17.45 EUR), Merck (-2.29 Prozent auf 136.30 EUR), Vonovia SE (-2.00 Prozent auf 20.58 EUR), Zalando (-1.58 Prozent auf 23.60 EUR) und Henkel vz (-1.55 Prozent auf 76.32 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX ist die EON SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14’295’810 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 214.920 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Mit 7.47 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch