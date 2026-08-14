XETRA-Handel: DAX am Freitagnachmittag fester

Am Freitag tendiert der DAX um 15:40 Uhr via XETRA 0.63 Prozent höher bei 26’464.82 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.194 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.556 Prozent auf 26’445.99 Punkte an der Kurstafel, nach 26’299.74 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 26’541.34 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 26’404.95 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der DAX bereits um 0.396 Prozent zu. Vor einem Monat, am 14.07.2026, wurde der DAX mit 25’147.03 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, stand der DAX bei 24’456.26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, wies der DAX einen Wert von 24’377.50 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7.85 Prozent nach oben. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26’573.50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern markiert.

DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell SAP SE (+ 3.76 Prozent auf 181.98 EUR), Scout24 (+ 3.55 Prozent auf 78.80 EUR), Rheinmetall (+ 2.71 Prozent auf 1’196.20 EUR), Hannover Rück (+ 1.93 Prozent auf 254.00 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.49 Prozent auf 518.00 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen EON SE (-3.62 Prozent auf 17.59 EUR), Merck (-2.51 Prozent auf 136.00 EUR), Vonovia SE (-1.62 Prozent auf 20.66 EUR), Continental (-1.48 Prozent auf 69.42 EUR) und Zalando (-0.88 Prozent auf 23.77 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Das Handelsvolumen der EON SE-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 10’216’831 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX mit 214.920 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.09 zu Buche schlagen. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.47 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch