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Index-Performance im Fokus 14.08.2026 12:26:16

Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen DAX mittags steigen

Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen DAX mittags steigen

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

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Um 12:08 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0.75 Prozent höher bei 26’496.14 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.194 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.556 Prozent auf 26’445.99 Punkte an der Kurstafel, nach 26’299.74 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 26’500.52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 26’404.95 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0.515 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25’147.03 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 14.05.2026, einen Stand von 24’456.26 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24’377.50 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 7.97 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26’573.50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern markiert.

Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit SAP SE (+ 4.60 Prozent auf 183.44 EUR), Rheinmetall (+ 2.83 Prozent auf 1’197.60 EUR), Scout24 (+ 2.83) Prozent auf 78.25 EUR), MTU Aero Engines (+ 1.96 Prozent auf 384.40 EUR) und Hannover Rück (+ 1.77 Prozent auf 253.60 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen EON SE (-3.42 Prozent auf 17.63 EUR), Vonovia SE (-1.95 Prozent auf 20.59 EUR), HOCHTIEF (-1.80 Prozent auf 435.80 EUR), RWE (-1.32 Prozent auf 58.36 EUR) und Merck (-1.25 Prozent auf 137.75 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Die EON SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5’796’957 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214.920 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.09 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.47 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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