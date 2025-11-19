ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ABB mit einem Kursziel von 49 Franken auf "Sell" belassen. Auf einem Kapitalmarkttag in den USA habe der Industriekonzern den Erfolg des Betriebsmodells "ABB Way" und den Transformationsprozess beleuchtet, schrieb Gael de-Bray in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick. Das abgehobene bereinigte Margenziel (Ebitda) liege ebenso wie die bestätigte organische Wachstumsprognose im Rahmen der Erwartungen. Die Bewertung der Aktien erscheine angemessen, und andere Branchentitel - insbesondere Schneider Electric - hätten mehr Wachstums- und Margenpotenzial./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sell
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
49.00 CHF
Rating jetzt:
Sell
Kurs*:
54.32 CHF
Abst. Kursziel*:
-9.79%
Rating update:
Sell
Kurs aktuell:
54.50 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
-10.09%
Analyst Name::
Gael de-Bray
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
12:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Mittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
09:30