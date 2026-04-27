ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat das Kursziel für ABB nach der Vorlage von Zahlen zum ersten Quartal von 75 auf 90 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Robert Czerwensky schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie von einem starken Jahresauftakt des Herstellers von Kapitalgütern dank einer anhaltend hohen Nachfrage nach Rechenzentren. Die Zahlen bewiesen, dass die Schweizer auf Wachstumskurs seien./rob/bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
77.62 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
77.50 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Robert Czerwensky
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KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
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