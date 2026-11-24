Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 68,34 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'773 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie sogar auf 68,56 CHF. Das Tagestief markierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bei 68,24 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,38 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 104'011 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.06.2026 auf bis zu 89,14 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie 30,44 Prozent zulegen. Bei 55,14 CHF erreichte der Anteilsschein am 25.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,32 Prozent.

Für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,940 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,19 USD ausgeschüttet werden. Am 20.10.2026 äusserte sich ABB (Asea Brown Boveri) zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,53 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,53 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat ABB (Asea Brown Boveri) mit einem Umsatz von insgesamt 7.92 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.26 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 9,16 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 03.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von ABB (Asea Brown Boveri).

Experten taxieren den ABB (Asea Brown Boveri)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,34 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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