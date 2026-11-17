ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB nach einer Branchenveranstaltung mit einem Kursziel von 82 Franken auf "Sector Perform" belassen. Dort habe der Industriekonzern von einer robusten Nachfrage im Kontext des Baues von Datenzentren berichtet, schrieb Sebastian Kuenne in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Stornierungen seitens Kunden gebe es bislang nicht. Interessanterweise präferierten Kunden Lieferzeiten von ein bis zwei Jahren - ABB könne jedoch in weniger als einem Jahr liefern./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 19:33 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
82.00 CHF
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
68.02 CHF
|
Abst. Kursziel*:
20.55%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
68.33 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.01%
|
Analyst Name::
Sebastian Kuenne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
17.11.26
|SMI-Handel aktuell: SMI schliesst im Minus (finanzen.ch)
|
17.11.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von ABB (Asea Brown Boveri) (finanzen.ch)
|
17.11.26
|SMI-Handel aktuell: So steht der SMI nachmittags (finanzen.ch)
|
17.11.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Dienstagmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
17.11.26
|SMI aktuell: SMI am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
17.11.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Vormittag billiger (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Zurückhaltung in Zürich: SMI zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Gewinne in Zürich: SLI präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.ch)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|07:34
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|07:34
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|68.02
|-1.73%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:53
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Fresenius Medical Care Hold
|07:37
|
Barclays Capital
Carl Zeiss Meditec Underweight
|07:34
|
RBC Capital Markets
ABB Sector Perform
|07:33
|
JP Morgan Chase & Co.
Microsoft Overweight
|07:29
|
RBC Capital Markets
Stellantis Sector Perform
|07:20
|
RBC Capital Markets
Schneider Electric Outperform
|07:20
|
RBC Capital Markets
GSK Sector Perform