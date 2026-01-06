ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB von 43 auf 46 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Industriesektor überarbeitet, da er von einem geringeren Wachstum im Zusammenhang mit Datenzentren ausgehe, schrieb Analyst George Featherstone am Dienstag. Mit Blick auf ABB erwartet er ein solides viertes Quartal und rechnet für 2026 mit einem organischen Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Da ABB generell die eigenen Vorhersagen auch erfülle, spreche die Aktie sicher zahlreiche Investoren an. Der Konsens reflektiere die weiteren Wachstumschancen aber schon ausreichend./awp/ajx/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
46.00 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
60.46 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-23.92%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
60.49 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-23.95%
|
Analyst Name::
George Featherstone
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
15:58
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
12:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) fällt am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Optimismus in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Dienstagshandel in Zürich: SLI zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
09:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) gibt am Dienstagvormittag ab (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: SLI zum Start fester (finanzen.ch)
|
05.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich freundlich (finanzen.ch)