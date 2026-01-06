Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
06.01.2026

ABB (Asea Brown Boveri) Underweight

ABB
60.48 CHF -1.51%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB von 43 auf 46 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Industriesektor überarbeitet, da er von einem geringeren Wachstum im Zusammenhang mit Datenzentren ausgehe, schrieb Analyst George Featherstone am Dienstag. Mit Blick auf ABB erwartet er ein solides viertes Quartal und rechnet für 2026 mit einem organischen Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Da ABB generell die eigenen Vorhersagen auch erfülle, spreche die Aktie sicher zahlreiche Investoren an. Der Konsens reflektiere die weiteren Wachstumschancen aber schon ausreichend./awp/ajx/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 01:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
46.00 CHF
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
60.46 CHF 		Abst. Kursziel*:
-23.92%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
60.49 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-23.95%
Analyst Name::
George Featherstone 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

