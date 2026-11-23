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23.11.2026 16:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: Anleger schicken ABB (Asea Brown Boveri) am Nachmittag ins Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 4,5 Prozent auf 68,26 CHF zu.
Um 16:28 Uhr wies die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 4,5 Prozent auf 68,26 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'700 Punkten steht. Bei 68,66 CHF markierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,30 CHF. Bisher wurden heute 1'683'238 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 89,14 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,59 Prozent. Bei 54,22 CHF fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie 25,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,940 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 USD. ABB (Asea Brown Boveri) liess sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,53 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,53 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7.92 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.26 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.02.2028 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass ABB (Asea Brown Boveri) im Jahr 2026 3,34 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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