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ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

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04.11.2026 12:00:34

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

ABB
71.53 CHF -1.48%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 88 Franken belassen. In einer am Mittwoch vorliegenden Studie teilt Analyst Andre Kukhnin die wichtigsten Erkenntisse aus einem Gespräch mit Vorstandschef Morten Wierod mit. Der Ton sei eindeutig zuversichtlich gewesen, ohne Anzeichen für eine Verhaltensänderung mit Blick auf Rechenzentren in den USA. Der Fokus habe weiterhin stark auf der Fähigkeit gelegen, die Produktion hochzufahren und die solide Nachfrageentwicklung in anderen Regionen zu gewährleisten./ck/rob/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
88.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
71.92 CHF 		Abst. Kursziel*:
22.36%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
71.53 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
23.03%
Analyst Name::
Andre Kukhnin 		KGV*:
-
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