ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ABB nach Quartalszahlen von 90 auf 95 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die unerwartet hohe organische Auftragsdynamik im Segment Elektrifizierung sichere das mittelfristige Umsatzwachstum ab und belege die strukturelle Attraktivität der Datenzentren-Nachfrage, schrieb Robert Czerwensky in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für den Technologiekonzern der Jahre 2026 bis 2028 leicht nach oben./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
78.94 CHF
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Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
78.73 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Robert Czerwensky
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
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|Börse Europa in Grün: STOXX 50 steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
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|Schwacher Handel: SPI verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
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17:58
|Schwacher Handel in Zürich: SLI schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
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16:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Nachmittag in Rot (finanzen.ch)
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15:58
|Verluste in Zürich: SLI zeigt sich leichter (finanzen.ch)
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15:58
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 liegt nachmittags im Minus (finanzen.ch)
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15:58
|Schwacher Handel: SPI legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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14:52
|ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: Hold-Bewertung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) (finanzen.ch)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|RBC Capital Markets
|08:41
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|09.07.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ABB Neutral
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Aktien in diesem Artikel
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