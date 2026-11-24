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24.11.2026 09:54:03
Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Hold an ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB von 76 auf 74 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die angekündigte Übernahme von Ziehl-Abegg erscheine teuer, doch das Management des Schweizer Technologiekonzerns habe sich ein ehrgeiziges Margensteigerungsziel gesetzt, schrieb Gael de-Bray in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung.
Zwischen Kursziel und Realität: Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:37 Uhr die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 68.34 CHF. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 8.28 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden via SIX SX 159’950 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für das Papier um 17.1 Prozent aufwärts. Am 28.01.2027 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) die Bilanz für Q4 2026 veröffentlichen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 08:11 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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