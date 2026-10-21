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ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

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21.10.2026 20:00:50

ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen

ABB
71.68 CHF 1.20%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von ABB von 95 auf 91 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. KI-Zweifel hätten den Kurs belastet, schrieb Robert Czerwensky am Mittwoch. Das dritte Quartal sei aber dynamisch verlaufen, was zu einem historischen Rekord-Auftragseingang, einer verbesserten operativen Margenqualität und einer höheren Jahresprognose geführt habe. Der Experte rät dazu, die aktuelle Kursschwäche zum Kauf zu nutzen./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 18:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 18:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
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Analyst Name::
Robert Czerwensky 		KGV*:
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