ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von ABB von 95 auf 91 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. KI-Zweifel hätten den Kurs belastet, schrieb Robert Czerwensky am Mittwoch. Das dritte Quartal sei aber dynamisch verlaufen, was zu einem historischen Rekord-Auftragseingang, einer verbesserten operativen Margenqualität und einer höheren Jahresprognose geführt habe. Der Experte rät dazu, die aktuelle Kursschwäche zum Kauf zu nutzen./rob/ajx/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
71.84 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
71.68 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Robert Czerwensky
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KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
17:58
|Aufschläge in Zürich: SPI zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
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17:58
|Börse Zürich in Grün: SLI liegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
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|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt (finanzen.ch)
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12:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) gewinnt am Mittag an Boden (finanzen.ch)
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11:13
|Deutsche Bank AG beurteilt ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit Hold (finanzen.ch)
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09:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) gewinnt am Vormittag an Fahrt (finanzen.ch)
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09:28
|Minuszeichen in Zürich: SLI fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
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Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
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|Bernstein Research
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|ABB Underweight
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|10:22
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
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|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
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|Bernstein Research
|15.10.26
|ABB Market-Perform
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Aktien in diesem Artikel
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