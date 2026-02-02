ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
ABB (Asea Brown Boveri) Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB von 54 auf 58 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Gael de-Bray hob seine US-Dollar-basierten Ergebnisschätzungen für die kommenden Jahre im Schnitt um 6 Prozent an. Er begründete dies in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts mit dem beeindruckenden Auftragsgang der Schweizer und jüngsten Währungsbewegungen. Der aktuelle Aktienkurs preise die starke Positionierung im Bereich Elektrifizierung und Rechenzentren allerdings bereits ein./ag/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
58.00 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
67.18 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-13.66%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
67.00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.44%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
12:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Mittag nahe Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
10:00
|ABB introduces Automation Extended: enabling industrial innovation with continuity (EQS Group)
|
09:29
|Starker Wochentag in Zürich: Börsianer lassen SLI zum Start steigen (finanzen.ch)
|
09:29
|Freundlicher Handel: Anleger lassen SMI zum Start steigen (finanzen.ch)
|
09:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Vormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
30.01.26
|Freundlicher Handel: SMI klettert zum Handelsende (finanzen.ch)
|
30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Nachmittag höher (finanzen.ch)