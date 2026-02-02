Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’371 1.4%  SPI 18’423 1.1%  Dow 49’151 0.5%  DAX 24’757 0.9%  Euro 0.9207 0.5%  EStoxx50 5’982 0.6%  Gold 4’764 -2.1%  Bitcoin 61’169 2.8%  Dollar 0.7786 0.7%  Öl 66.3 -6.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156SAP345952
Top News
Krypto-Exodus: Anleger flüchten aus Aktien von Strategy , Coinbase, Block und Metaplanet
Minen-Sektor im Fokus: Aktien von Barrick, Newmont & Co. erholen sich nach Goldpreis-Rutsch
Disney-Aktie trotzdem im Minus: Gewinn übertrifft Erwartungen - auch Umsatz gestiegen
Bank of America-Analyst: Diese Tech-Aktien werden die stärksten KI-Gewinner
Schweizer Börse SIX mit reger Handelstätigkeit zum Jahresstart
Suche...
eToro entdecken

ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

67.16
CHF
0.50
CHF
0.75 %
15:31:28
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.02.2026 15:00:00

ABB (Asea Brown Boveri) Sell

ABB
67.00 CHF 0.45%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB von 54 auf 58 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Gael de-Bray hob seine US-Dollar-basierten Ergebnisschätzungen für die kommenden Jahre im Schnitt um 6 Prozent an. Er begründete dies in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts mit dem beeindruckenden Auftragsgang der Schweizer und jüngsten Währungsbewegungen. Der aktuelle Aktienkurs preise die starke Positionierung im Bereich Elektrifizierung und Rechenzentren allerdings bereits ein./ag/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sell
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
58.00 CHF
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
67.18 CHF 		Abst. Kursziel*:
-13.66%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
67.00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-13.44%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten