Am Montag notierte der STOXX 50 via STOXX letztendlich 2.05 Prozent stärker bei 5’292.48 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.254 Prozent auf 5’199.31 Punkte an der Kurstafel, nach 5’186.16 Punkten am Vortag.

Bei 5’297.86 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5’197.93 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.10.2026, bei 5’320.47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5’489.17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’713.52 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6.76 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 6.88 Prozent auf 126.46 EUR), Rolls-Royce (+ 4.97 Prozent auf 13.36 GBP), Rheinmetall (+ 4.59 Prozent auf 725.20 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 4.56 Prozent auf 68.32 CHF) und Siemens (+ 4.12 Prozent auf 265.15 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Intesa Sanpaolo (-1.74 Prozent auf 5.82 EUR), RELX (-1.44 Prozent auf 29.33 GBP), UniCredit (-1.32 Prozent auf 77.15 EUR), Nestlé (-0.78 Prozent auf 84.88 CHF) und BP (-0.58 Prozent auf 5.47 GBP).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 29’702’841 Aktien gehandelt. Mit 450.168 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

STOXX 50-Fundamentaldaten

2026 verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.55 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch