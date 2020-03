So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntag

Die Entwicklung der wichtigsten Cyberdevisen auf einen Blick.

Der Bitcoin-Kurs ist am Sonntag geklettert. Am Mittag stieg der Bitcoin auf 8.585,71 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 8.555,91 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs notiert bei 313,93 US-Dollar. Am Vortag stand der Bitcoin Cash noch bei 306,41 Dollar.

Der Ethereum-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag stärker. Aktuell ist ein Ethereum 221,72 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 218,29 US-Dollar.

Im Plus präsentiert sich der Litecoin-Kurs. Dieser notiert aktuell bei 59,14 Dollar. Am Vortag hatte der Kurs noch bei 58,07 Dollar gestanden.

Der Ripple ist am Sonntag 0,2333 US-Dollar wert. So stieg der Ripple-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 0,2300 US-Dollar stand.

Der Cardano-Kurs ist gegenüber dem Vortag abgefallen. Aktuell ist ein Cardano 0,0472 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 0,0480 US-Dollar.

Der Monero-Kurs hat sich verringert. Am Mittag fiel der Monero auf 66,14 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 66,75 US-Dollar notiert hatte.

Der IOTA zeigt sich bei 0,2174 Dollar im Minus. Am Vorabend lag der Kurs der Digitalwährung noch bei 0,2186 Dollar.

Der Verge-Kurs ist am Sonntag gefallen. Am Mittag fiel der Verge auf 0,0037 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 0,0038 US-Dollar gelegen hatte.

Im Minus präsentiert sich der Stellar-Kurs. Dieser notiert aktuell bei 0,0575 Dollar. Am Vortag hatte der Kurs noch bei 0,0578 Dollar gelegen.

Der NEM-Kurs steigt auf 0,0495 US-Dollar. Damit übertraf der NEM den Stand vom Vortag von 0,0490 US-Dollar.

Der Dash-Kurs erhöhte sich auf 86,96 US-Dollar, nachdem er sich am Vortag bei 86,41 US-Dollar präsentiert hatte.

Der NEO hat zog. Am Mittag zog der NEO-Kurs auf 11,57 US-Dollar an, nachdem er am Vortag noch bei 11,34 US-Dollar notiert hatte.

