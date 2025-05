Positive Signale im Handelsstreit: SMI schwächer -- DAX wieder auf Rekordjagd -- Asiens Börsen freundlich

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt wagen sich zum Start in die neue Woche nicht aus ihrer Deckung.

Der SMI fällt im frühen Handelsverlauf unter die Nulllinie, nachdem er noch 0,34 Prozent höher bei 12'128,00 Punkten gestartet war.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI zeigen sich ebenfalls verhalten. Sie waren zuvor 0,33 Prozent fester bei 16'602,10 Einheiten bzw. 0,71 Prozent stärker bei 1'990,28 Zählern gestartet.

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag etwas freundlicher in die Sitzung gestartet, die Gewinne ebben aber schnell wieder ab. Der Markt ist dabei zweigeteilt wie selten: Während die Entspannungszeichen bei den Zöllen für eine positive Grundstimmung und teils für kräftige Gewinne sorgen, werden die Pharmawerte von den US-Ankündigungen auf sinkende Medikamentenpreise deutlich unter Druck gesetzt. "Das Wochenende brachte gute Neuigkeiten aus Genf", umschreibt es die Onlinebank Swissquote in einem Kommentar.

Am Morgen wurde bekannt, dass die USA die Zölle für China für 90 Tage auf 30 von zuvor 145 Prozent senken und China diejenigen für Produkte aus den USA auf 10 von zuvor 125 Prozent.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt geht am Montag weiter auf Rekordjagd.

Der DAX verbuchte zum Ertönen der Startglocke einen Aufschlag von 1,10 Prozent auf 23'758,58 Punkte. Kurz darauf erklomm er ein neues Allzeithoch bei 23'911,98 Einheiten.

Fortschritte im Zollkonflikt zwischen den USA und China treiben den DAX am Montag in seiner Rekordjagd weiter nach oben. In Asien legten die Börsen bereits überwiegend zu, und auch in Europa ist die Stimmung unter den Anlegern positiv.

Nach Angaben des Weissen Hauses hat es mit China während der Gespräche in Genf im Zollstreit eine Einigung gegeben. Details gab es jedoch zunächst nicht. Beide Seiten kündigten für Montag eine Erklärung an. Die chinesische Delegation sprach zunächst nur von einer "Reihe wichtiger Übereinstimmungen".

Nun werde gespannt und mit Vorfreude auf die konkreten Verhandlungsergebnisse gewartet, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners in Frankfurt. Zudem würden auch auf die anstehenden Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über einen möglicherweise dauerhaften Frieden positiv gesehen sowie an den asiatischen Börsen die Waffenruhe zwischen Indien und Pakistan.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenschluss uneins.

Der Dow Jones notierte zu Beginn knapp im Plus, drehte im Anschluss jedoch ins Minus und beendete die Sitzung 0,29 Prozent tiefer bei 41'249,38 Punkten.

Beim Techwerteindex NASDAQ Composite war zum Handelsstart ein Plus zu sehen. Im weiteren Verlauf pendelte er zwischen Gewinnen und Verlusten hin und her, bevor er nahezu unverändert bei 17'928,92 Zählern in den Feierabend ging.

Die Anleger schienen nach der vorherigen Erholungsjagd abwarten zu wollen, wie erste hochrangige Gespräche im Handelskonflikt zwischen den USA und China am Wochenende laufen. Zuletzt hatten sich Optimismus und Enttäuschung beim vorherrschenden Zoll-Thema abgewechselt. Seit der Eskalation im Handelsstreit zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt wurden von den USA bis zu 145 Prozent Zusatzzölle auf Waren-Importe aus China verhängt. Peking verlangt im Gegenzug auf Einfuhren aus den USA Aufschläge von 125 Prozent.

ASIEN

Die asiatischen Börsen tendieren zum Wochenstart fester.

In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 letztendlich um 0,38 Prozent auf 37'644,26 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite derweil um 0,82 Prozent auf 3'369,24 Stellen.

Unterdessen zieht der Hang Seng in Hongkong um 2,95 Prozent an auf 23'541,71 Einheiten.

An den wichtigsten asiatisch-pazifischen Aktienmärkten hat die Woche meist mit Kursgewinnen begonnen. Die Hoffnung, dass China und die USA bei ihren Zollgesprächen Fortschritte machen, trieb unter anderem an den China-Börsen die Kurse an. Nach Angaben der chinesischen Delegation wurde eine "Reihe wichtiger Übereinstimmungen" erreicht.

Nach einem Treffen in Genf wurde von beiden Verhandlungspartnern für diesen Montag eine gemeinsame Erklärung angekündigt. Chinas Vize-Ministerpräsident He Lifeng bezeichnete die Gespräche am Wochenende als "offen und konstruktiv". China sei bereit, "den Kuchen der Zusammenarbeit zu vergrössern" und die Handelsbeziehungen mit den USA für eine neue Entwicklung voranzutreiben, um der Weltwirtschaft mehr Stabilität zu bringen.

