Zoll-Ernüchterung: SMI zur Eröffnung mit kleinen Gewinnen -- DAX startet kaum bewegt -- Hang Seng unter Druck

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt startet am Dienstag mit einem kleinen Plus.

Der SMI steht kurz nach Handelsbeginn 0,17 Przoent höher bei 12'241 Punkten.



Am Schweizer Aktienmarkt verläuft der Start in den Dienstagshandel freundlich. Das Hauptthema ist weiterhin die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Zum Wochenstart hatte eine Annäherung zwischen den USA und China die Finanzmärkte weltweit beflügelt - entsprechend positiv sind denn auch die Vorgaben aus Übersee. Die Wall Street verzeichnete einen der stärksten Tage seit Anfang April und auch in Asien überwiegen am Dienstag die Gewinne.

Am Wochenende hatten China und die USA eine Senkung ihrer gegenseitigen Zölle beschlossen. Die Regelung gilt vorerst für 90 Tage. Die Kursgewinne zum gestrigen Wochenstart waren Ausdruck der Erleichterung unter Investoren. Die Einigung zusammen mit einer weniger konfrontativen Rhetorik dürfte die weltweite Unsicherheit senken und auch das Konjunkturbild wieder etwas aufhellen. Zunächst dürften Investoren aber die neuesten Inflationsdaten aus den USA genau beäugen. Sollte sich die Teuerungsrate weiter stabilisieren, könnte dies die US-Notenbank Fed und deren Zinspfad wieder verstärkt ins Rampenlicht rücken.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex geht am Dienstag kaum bewegt in den Handelstag.

Der DAX eröffnet bei 23'583,74 Punkten um nur 0,07 Prozent höher.

Nach seinem Rekordlauf der vergangenen zwei Handelstage lässt es der DAX am Dienstag ruhiger angehen. Neben zahlreichen Quartalsberichten, die am Morgen im Fokus stehen dürften, wird sich das Interesse am Nachmittag vor allem auf die Inflationsdaten aus den USA für April verlagern.

Am Montag war der deutsche Leitindex angesichts der Entspannung im Zollkonflikt zwischen den USA und China gleich in den ersten Handelsminuten knapp unter 24'000 Punkte geklettert. Keine 100 Punkte hatten mehr gefehlt, um diese psychologisch wichtige Schwelle zu überwinden. Bis Handelsschluss bröckelte ein Grossteil der Gewinne allerdings wieder ab.

Nun müsse sich zeigen, wie nachhaltig die Kursgewinne seien, kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners in Frankfurt. Nach den jüngsten Rekorden sei der DAX mittlerweile nicht mehr günstig bewertet: "Sowohl das historische als auch das für die Zukunft erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis liegen jeweils 3 Punkte über dem Durchschnittswert der vergangenen 20 Jahre."

WALL STREET

Die US-Börsen legen zum Wochenstart kräftig zu.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung 1,57 Prozent höher bei 41'899,05 Punkten und baut sein Plus anschliessend weiter aus.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite sprang zum Start 4,16 Prozent auf 18'674,55 Zähler hoch und verbucht auch aktuell deutliche Gewinne.

Eine Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China beflügelt am Montag die New Yorker Börsen. Die beiden grössten Volkswirtschaften der Welt kappen die gegenseitig verhängten Zölle für eine Übergangszeit deutlich. Die US-Abgaben auf chinesische Importe werden auf 30 Prozent reduziert, Peking wiederum senkt die Zölle für Einfuhren aus den Vereinigten Staaten auf 10 Prozent.

Die Verluste seit dem von US-Präsident Donald Trump Anfang April losgetretenen globalen Zollstreit sind abgehakt. Die Experten der ING Bank sprechen von einer Deeskalation, die weitreichender sei als gedacht und die Perspektiven deutlich aufhelle, auch wenn der weitere Verhandlungsprozess wahrscheinlich eine Herausforderung bleibe.

ASIEN

Die asiatischen Börsen finden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.

In Tokio steigt der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 8:35 Uhr unserer Zeit um 1,50 Prozent auf 38'211 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland sthet der Shanghai Composite zur gleichen Zeit nur 0,17 Prozent höher bei 3'375 Zählern.

In Hongkong geht es hingegen abwärts: Der Hang Seng sackt zur gleichen Zeit um 1,54 Prozent auf 23'188 Stellen ab.

Sehr uneinheitlich geht es am Dienstag an den Börsen in Asien zu. Thema Nummer 1 sind weiter die zunächst für 90 Tage zwischen den USA und China verhandelten niedrigeren Zölle. Details dazu waren am Montag erst bekannt geworden, als die Aktienmärkte in Ostasien bis auf Hongkong bereits geschlossen hatten. In Hongkong hatte man darauf also noch ausgiebig reagieren können, worauf es dort massiv nach oben gegangen war.

Entsprechend kommt der Hang Seng nun in einer Art Ernüchterungsbewegung deutlicher zurück. Zwar haben beide Seiten die Zölle deutlich gesenkt, sie sind damit aber immer noch höher als vor dem von US-Präsident Trump am 2. April ausgerufenen "Liberation Day" mit Zöllen gegen praktisch alle Länder der Welt. In Tokio sorgt für Auftrieb, dass der Dollar im Zuge der Zolleinigung deutlich gestiegen ist, was japanische Exporte verbilligt und die Auslandsgewinne der Japaner erhöht.

Die Deeskalation der Handelsspannungen zwischen den USA und China dürfte zu nur kleineren Schocks für Chinas Exporte und Wirtschaftswachstum führen, erwartet UBS-Ökonom Tao Wang. Das reale BIP dürfte um 3,7 bis 4,3 Prozent steigen, je nachdem, wie eine endgültige Lösung aussehe und abhängig von weiteren Konjunkturmassnahmen Pekings. Für die Marktexperten von Morningstar dürfte zumindest das Schlimmste im Zollstreit nun ausgestanden sein.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires