Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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05.10.2026 16:52:00
Lufthansa Group startet neue Media-Plattform
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lufthansa AG
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17:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
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15:58
|Verluste in Frankfurt: MDAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.ch)
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12:26
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX notiert am Montagmittag im Minus (finanzen.ch)
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09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.ch)
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02.10.26
|Lufthansa-Aktie steigt: Piloten erhöhen Druck auf Swiss (AWP)
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01.10.26
|MDAX aktuell: MDAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
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01.10.26
|MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lufthansa-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Lufthansa AG
|24.09.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|24.09.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich fester -- DAX beendet volatilen Handel etwas höher -- Asiens Börsen schliesslich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich zum Wochenbeginn aufwärts. Der DAX zeigte sich mit einer unsicheren Tendenz. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es am Montag nach oben.