Montagshandel in Frankfurt: MDAX notiert am Montagmittag im Minus

Um 12:08 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0.24 Prozent schwächer bei 30’377.34 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 337.643 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.005 Prozent auf 30’451.55 Punkte an der Kurstafel, nach 30’450.00 Punkten am Vortag.

Bei 30’298.35 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 30’527.78 Punkten den höchsten Stand markierte.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 32’355.32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, stand der MDAX bei 32’994.37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Stand von 30’936.49 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 1.94 Prozent zu Buche. Bei 33’547.52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26’803.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell flatexDEGIRO (+ 2.64 Prozent auf 28.02 EUR), United Internet (+ 2.41 Prozent auf 24.66 EUR), Nemetschek SE (+ 2.03 Prozent auf 62.70 EUR), LANXESS (+ 1.74 Prozent auf 12.30 EUR) und Ströer SE (+ 1.46 Prozent auf 36.24 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Salzgitter (-3.65 Prozent auf 46.48 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3.64 Prozent auf 74.20 EUR), AUTO1 (-3.16 Prozent auf 15.95 EUR), JENOPTIK (-2.92 Prozent auf 42.56 EUR) und Nordex (-2.55 Prozent auf 37.40 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 1’623’425 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 38.472 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2.67 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9.02 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch