ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades voestalpine-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke waren voestalpine-Anteile an diesem Tag 25.96 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die voestalpine-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 38.521 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 25.09.2026 1’764.25 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 45.80 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 76.43 Prozent.

Der Börsenwert von voestalpine belief sich zuletzt auf 7.85 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch