Verluste in Frankfurt: MDAX notiert nachmittags im Minus

Am Montag notiert der MDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0.26 Prozent leichter bei 30’369.59 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 337.643 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 30’451.55 Zählern und damit 0.005 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (30’450.00 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30’527.78 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30’298.35 Zählern.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 32’355.32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32’994.37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 30’936.49 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 1.97 Prozent zu Buche. 33’547.52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Bei 26’803.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Nemetschek SE (+ 3.25 Prozent auf 63.45 EUR), CTS Eventim (+ 3.16 Prozent auf 57.20 EUR), HENSOLDT (+ 2.50 Prozent auf 81.32 EUR), United Internet (+ 2.33 Prozent auf 24.64 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2.31 Prozent auf 79.80 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen AUTO1 (-5.22 Prozent auf 15.61 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5.00 Prozent auf 73.15 EUR), JENOPTIK (-3.38 Prozent auf 42.36 EUR), Salzgitter (-2.82 Prozent auf 46.88 EUR) und Nordex (-2.19 Prozent auf 37.54 EUR).

Welche MDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 2’178’158 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 38.472 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 2.67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9.02 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch