freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|MDAX-Entwicklung
|
05.10.2026 15:58:10
Verluste in Frankfurt: MDAX notiert nachmittags im Minus
Der MDAX verzeichnet derzeit Verluste.
Am Montag notiert der MDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0.26 Prozent leichter bei 30’369.59 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 337.643 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 30’451.55 Zählern und damit 0.005 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (30’450.00 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30’527.78 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30’298.35 Zählern.
MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 32’355.32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32’994.37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 30’936.49 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 1.97 Prozent zu Buche. 33’547.52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Bei 26’803.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im MDAX
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Nemetschek SE (+ 3.25 Prozent auf 63.45 EUR), CTS Eventim (+ 3.16 Prozent auf 57.20 EUR), HENSOLDT (+ 2.50 Prozent auf 81.32 EUR), United Internet (+ 2.33 Prozent auf 24.64 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2.31 Prozent auf 79.80 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen AUTO1 (-5.22 Prozent auf 15.61 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5.00 Prozent auf 73.15 EUR), JENOPTIK (-3.38 Prozent auf 42.36 EUR), Salzgitter (-2.82 Prozent auf 46.88 EUR) und Nordex (-2.19 Prozent auf 37.54 EUR).
Welche MDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 2’178’158 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 38.472 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien
Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 2.67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9.02 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu freenet AG
|
15:58
|XETRA-Handel TecDAX verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
15:58
|Verluste in Frankfurt: MDAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX notiert am Montagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: TecDAX zum Start des Montagshandels freundlich (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Börse Frankfurt: MDAX schlussendlich in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu Nordex AG
|02.10.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.09.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30’454.48
|0.01%
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schliesslich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich zum Wochenbeginn aufwärts. Der DAX zeigt sich mit einer unsicheren Tendenz. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es am Montag nach oben.