Lufthansa-Aktie steigt: Piloten erhöhen Druck auf Swiss

Mehr als 1000 Mitglieder des Pilotenverbandes Aeropers haben einen offenen Brief an die Geschäftsleitung unterzeichnet.

Die Verhandlungen über einen neuen Cockpit-GAV laufen seit April, teilte Aeropers am Freitag mit. Der Verband fordert unter anderem eine bessere Planbarkeit der Freizeit, eine geringere Arbeitsbelastung und eine marktgerechte Vergütung. "Die Unterschriften zeigen den Zusammenhalt im Korps und signalisieren gleichzeitig den akuten Handlungsbedarf", lässt sich Aeropers-Sprecher Thomas Steffen in der Mitteilung zitieren.

Der Verband verweist zudem auf den Pilotenmangel, der wiederum Flugausfälle beziehungsweise den Einsatz von Wetlease-Partnern zur Folge hat. "Hier herrscht grosser Handlungsbedarf", so die Gewerkschaft.

Via XETRA gewinnt die Lufthansa-Aktie zeitweise 0,92 Prozent auf 7,662 Euro.

yz/cg

Zürich (awp)