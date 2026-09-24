Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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Lufthansa Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Market-Perform" belassen. Fluggesellschaften und ihre Anleger hätten augenblicklich ein Problem, das alle anderen in den Schatten stelle: die Kerosinpreise, schrieb Alex Irving am Mittwoch. Die Airlines müssten mit einer Verdopplung ihres größten Kostenfaktors zurechtkommen und die Absicherungsgeschäfte liefen bald aus. Kapazitätseinschränkunngen im Winter reichten wohl nicht aus, um Verluste zu verhindern. Finanzschwächere Airlines könnte es in Bedrängnis bringen, schrieb er unter Verweis auf Air Baltic unter Chapter 11 des US-Insolvenzrechts. Für die Überlebenden winke derweil eine bessere Marktstruktur. Den Flughafenbetreibern bleibe derweil nur die Möglichkeit, den Sturm einfach durchzustehen./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
9.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
7.64 €
|
Abst. Kursziel*:
17.86%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
7.61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.33%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
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|MDAX aktuell: MDAX steigt am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
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