Lufthansa 7.24 CHF 1.00% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Neutral" belassen. Das Nachfrageumfeld bleibe günstig für ein Erreichen der Jahresziele, schrieb Harry Gowers am Donnerstag nach einer Roadshow in Mailand./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 23:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.