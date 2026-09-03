Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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03.09.2026
SWX
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04.09.2026 07:03:13
Lufthansa Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Neutral" belassen. Das Nachfrageumfeld bleibe günstig für ein Erreichen der Jahresziele, schrieb Harry Gowers am Donnerstag nach einer Roadshow in Mailand./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 23:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Neutral
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
7.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
7.73 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.00%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
7.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.10%
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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