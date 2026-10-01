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Index im Blick 01.10.2026 09:28:20

Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels in der Verlustzone

Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels in der Verlustzone

Das macht der MDAX heute.

Elmos Semiconductor
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Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0.54 Prozent schwächer bei 30’676.94 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 345.265 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.615 Prozent auf 30’652.86 Punkte an der Kurstafel, nach 30’842.53 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 30’689.31 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30’626.59 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der MDAX bereits um 1.30 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 32’173.26 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 32’056.64 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 30’459.59 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0.977 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Elmos Semiconductor (+ 2.84 Prozent auf 159.40 EUR), HENSOLDT (+ 2.62 Prozent auf 78.24 EUR), Siltronic (+ 2.09 Prozent auf 83.00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1.50 Prozent auf 74.50 EUR) und JENOPTIK (+ 1.33 Prozent auf 42.54 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil RENK (-3.45 Prozent auf 36.42 EUR), LANXESS (-2.38 Prozent auf 12.30 EUR), freenet (-2.20 Prozent auf 22.22 EUR), TAG Immobilien (-2.08 Prozent auf 10.85 EUR) und K+S (-1.96 Prozent auf 15.02 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 118’421 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 40.535 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Unter den MDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9.02 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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