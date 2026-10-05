Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Sparprogramm
|
05.10.2026 14:54:36
Lufthansa-Aktie fällt: Stellenabbau bei Swiss-Partner Air Baltic - bis zu 700 Jobs betroffen
Die auch für die Swiss fliegende lettische Fluggesellschaft Air Baltic plant einen deutlichen Stellenabbau.
Der neue Geschäftsplan sehe eine kleinere eigene Airbus-A220-300-Flotte und zugleich stärkere ganzjährige sogenannte ACMI-Partnerschaften vor, heisst es in der Mitteilung weiter. Bei solchen Wet-Lease-Vereinbarungen stellt Air Baltic einer anderen Fluggesellschaft Flugzeug und Besatzung zur Verfügung. Für die Swiss waren per Anfang März fünf A220-300 von Air Baltic unterwegs.
Der aktuelle Flugplan werde durch die geplanten Änderungen nicht beeinträchtigt, hiess es. Vom geplanten Stellenabbau betroffen sind die Standorte Riga, Vilnius und Tallinn. Mit den Gewerkschaften werde unter anderem über eine geringere Auslastung von Piloten und Kabinenpersonal gesprochen. Die genaue neue Organisationsstruktur soll bis Mitte Oktober feststehen.
Die Massnahmen sollen die Kosten senken und Air Baltic finanziell stabilisieren. Die Airline befindet sich derzeit in einem Sanierungsverfahren nach dem US-Insolvenzrecht Chapter 11.
Die Lufthansa-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,39 Prozent tiefer bei 7,57 Euro.
to/uh
Riga (awp)
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
15:58
|Verluste in Frankfurt: MDAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX notiert am Montagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Lufthansa-Aktie steigt: Piloten erhöhen Druck auf Swiss (AWP)
|
01.10.26
|MDAX aktuell: MDAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
|
01.10.26
|MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lufthansa-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
01.10.26