Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Der MDAX schloss nahezu unverändert (minus 0.07 Prozent) bei 30’429.58 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 337.643 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.005 Prozent auf 30’451.55 Punkte an der Kurstafel, nach 30’450.00 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 30’527.78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30’298.35 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 32’355.32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 32’994.37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der MDAX auf 30’936.49 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 1.78 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 4.31 Prozent auf 64.10 EUR), flatexDEGIRO (+ 4.18 Prozent auf 28.44 EUR), HENSOLDT (+ 4.08 Prozent auf 82.58 EUR), CTS Eventim (+ 3.97 Prozent auf 57.65 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3.46 Prozent auf 80.70 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4.81 Prozent auf 73.30 EUR), AUTO1 (-4.68 Prozent auf 15.70 EUR), JENOPTIK (-3.51 Prozent auf 42.30 EUR), Nordex (-3.18 Prozent auf 37.16 EUR) und TUI (-2.47 Prozent auf 6.73 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4’642’583 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 38.472 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch